Coronavirus, Beneduce: “Regione acceleri liquidazione fondi zootecnia”

CAMPANIA – “Da più parti giungono richieste di aiuto per il settore zootecnico della Campania, che è in ginocchio a seguito del divampare dell’emergenza Coronavirus. La Regione acceleri la liquidazione dei fondi già ripartiti tra gli allevatori, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura.

“Duole constatare inoltre come, in particolare, la produzione di latte sia oggetto di speculazioni di bassa lega, con il mancato ritiro in un primo momento da parte delle aziende di trasformazione, salvo poi proporre un prezzo più basso agli allevatori, adducendo quale motivazione pretestuosa la chiusura di bar, ristoranti e punti di ristoro. Vale per il latte vaccino ma vale ancor di più per la filiera bufalina, che ha regole di ingaggio più stringenti”, aggiunge la consigliera azzurra.

“Serve un intervento immediato della Regione per sostenere un comparto che è in uno stato di crisi profonda”, spiega la consigliera azzurra.

“Non c’è più tempo da perdere, quello che era ed è ancora oggi il volano della nostra economia in ambito agricolo e zootecnico potrebbe trasformarsi in un settore con gravi perdite e sull’orlo del fallimento. In un momento storico straordinario, occorrono misure straordinarie”, conclude Beneduce.

