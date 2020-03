Coronavirus, c’è il primo morto a Melito: l’annuncio del sindaco

MELITO – Il coronavirus continua a mietere vittime, c’è un primo decesso anche nel comune di Melito. A darne notizia è stato il sindaco Antonio Amente.

Il primo cittadino attraverso i social ha così comunicato la notizia: “E’ una notizia che mai avrei voluto darvi.

Purtroppo il nostro concittadino, a cui meno di 24 ore fa era stato riscontrato il Coronavirus, è deceduto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e la corsa disperata all’ospedale di Frattamaggiore, i medici questa mattina non hanno potuto fare altro che constatare la morte del nostro 65enne. I familiari hanno ricevuto la triste notizia mentre si stavano recando all’ospedale di Giugliano per effettuare i tamponi. Questo maledetto virus ha stroncato la vita di Savino in poche ore e portato un’intera famiglia sull’orlo della disperazione. Il sottoscritto, l’amministrazione comunale e l’intera comunità melitese si stringono intorno alla famiglia del nostro concittadino defunto in un abbraccio virtuale ma quanto mai sentito.”

