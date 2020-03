Coronavirus, c’è il primo morto a Villaricca. Aveva 76 anni

VILLARICCA – C’è il primo caso di persona deceduta con il coronavirus covid-19 a Villaricca, la notizia si è diffusa nelle ultime ore ma il decesso risale a 4 giorni fa. La vittima, un 76enne, soffriva già di alcune patologie. Il risultato del tampone è stato comunicato oggi dall’ASL, ma lo stesso era stato effettuato prima della morte e non dopo, come da più parti viene detto e scritto sui social.

Le generalità della vittima non sono ancora note, il sindaco Punzo e la sua Giunta stanno facendo le doverose verifiche del caso. L’uomo viveva da solo con la moglie. Intanto il bilancio dei positivi a Villaricca passa da cinque a dieci: oltre all’uomo deceduto, ci sono due nuovi casi all’interno delle famiglie nel cui ambito c’era già un contagiato ed altri due che non rientrano in nuclei familiari in isolamento.