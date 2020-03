Coronavirus, Centro diagnostico del Napoletano vendeva esami a 120 euro

Il laboratorio pubblicizzava l’esame, non un tampone, “effettuabile in Campania esclusivamente all’Ospedale Cotugno”

NAPOLI – Offriva sul web esami del sangue a 120 euro per scoprire la presenza del coronavirus. E’ quanto scoperto dall’Asl Napoli 2 Nord e dai carabinieri che hanno “bloccato” un centro diagnostico del Napoletano. Con un post sul web, prontamente rimosso, si pubblicizzava l’esame, non un tampone, “effettuabile in Campania esclusivamente all’Ospedale Cotugno”, in grado di far sapere se il soggetto era o meno entrato in contatto con la malattia.

FONTE: TGCOM24

