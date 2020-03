Coronavirus, Chloe muore a soli 21 anni: è la seconda vittima più giovane in assoluto

REGNO UNITO – Solo ieri era stata diffusa la tragica notizia, dalla Francia, che piange per la morte diella morte di Julie, soli 16 anni, per il coronavirus. Si è trattato della vittima più giovane al mondo ma in Gran Bretagna è grande la sofferenza per la prematura scomparsa di Chloe Middleton. La ragazza, ad oggi la seconda vittima più giovane al mondo per Covid – 19, aveva 21 anni, e, come Julie, non aveva altre patologie pregresse. Numeri alla mano, purtroppo, è diventata la più giovane vittima del Regno Unito. Il dramma poche ore prima rispetto a quando la popolazione britannica è venuta a conoscenza che anche il premier Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus.