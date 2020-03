Coronavirus, choc a Napoli: marito e moglie positivi. Ricoverano solo l’uomo, la donna muore

NAPOLI – Napoli, marito e moglie sono positivi al coronavirus. Solo l’uomo, però, viene ricoverato mentre la donna muore. A raccontarlo, attraverso un lungo e drammatico post su Facebook, è Nunzia. I fatti hanno inizio lo scorso il 17 marzo quando, scrive la donna “sia mia cognata che mio fratello dopo tre giorni di febbre e dopo che, nonostante gli aiuti chiesti alle strutture sanitarie non ottenevano alcuna risposta concreta, si vedono costretti a recarsi con la propria autovettura presso l’ospedale Cotugno.

Mia cognata aveva una forte febbre, mentre mio fratello aveva tosse e febbre. Recatisi al Cotugno, decidono di fare il tampone solo a mio fratello in quanto aveva tutti i sintomi da coronavirus, mentre mia cognata decidono di non sottoporla al tampone in quanto aveva soltanto la febbre. Il giorno 19 marzo – prosegue Nunzia – ci arriva la notizia che mio fratello era positivo al coronavirus; a seguito di tale positività il 118 viene a prelevarlo affinchè possa essere ricoverato in un’apposita struttura ospedaliera.

Tuttavia mio fratello viene tenuto per circa 4 ore in un ambulanza poiché tutte le strutture erano piene finchè si trova , finalmente, un posto all’ospedale di Loreto a Mare dove viene appunto ricoverato.

Giunto in ospedale subito si rendono conto della gravità della situazione e mio fratello viene intubato. Nel frattempo, mia cognata continua ad avere la febbre, per cui preoccupati decidiamo di insistere nel chiamare i dovuti numeri telefonici previsti in caso di emergenza”.

Il 23 marzo, quindi due giorni fa, il triste epilogo della vicenda. “Mia cognata – continua Nunzia – si aggrava, oltre alla febbre compare la tosse e notiamo diventare le sue labbra violastre. Preoccupata, chiamo il centro di emergenza e questi chiede di parlare con mia cognata.

Successivamente, ci viene detto che in realtà lei respira bene e non ci sono presupposti per un eventuale ricovero o tampone. Il 24 Marzo,poiché la situazione non migliorava , decidiamo di chiamare nuovamente il 118 . Contattiamo il 118 verso le ore 10 del mattino fino a quando alle ore 17 finalmente decidono di venire a prendere mia cognata. Arrivati nell’abitazione di mia cognata trovano la stessa con una saturazione pari a 55. Mia cognata viene portata in ospedale e dopo all’incirca mezz’ora ci arriva una telefonata in cui ci viene comunicato che la stessa era molto grave. Dopo poco tempo mia cognata muore.

Ad oggi – scrive affranta Nunzia – non conosciamo ancora la causa del decesso, in quanto non è stata mai data la possibilità a mia cognata di poter effettuare il tampone.

Voglio precisare che nello stesso nucleo familiare di mia cognata e mio fratello vivono ancora la figlia, il marito e un bimbo di 15 mesi che hanno deciso, nonostante il dolore, e per senso civico di mettersi autonomamente in quarantena. Nessuna chiamata, nessun aiuto è mai arrivato alla famiglia, nessuno gli ha imposto di stare in quarantena o tantomeno ha comunicato loro come devono comportarsi.

È stata lasciata un’intera famiglia in balia delle onde, completamente abbandonati a loro stessi senza la possibilità di essere aiutati da chi di dovere.

Voglio dare merito ai nostri medici che hanno cercato in tutti i modi di salvare l’irreparabile, hanno cercato di salvare mia cognata ma purtroppo questo non è stato possibile essendo lei arrivata in ospedale ormai in una situazione gravissima. Mia cognata aveva soltanto 55 anni, era giovane ,era madre ed era nonna, aveva ancora una vita davanti.

Era una donna di grande senso di responsabilità, infatti, nonostante le sue gravi condizioni fisiche non è mai andata in ospedale perché voleva evitare che altre persone potessero essere contagiate nell’eventualità in cui fosse stata positiva al coronavirus. Nonostante mia cognata sia ormai morta, ad’oggi, purtroppo, ancora nessuna struttura o chi di dovere ha contattato la famiglia o si è interessata di tale situazione.

Sarà la rabbia a farmi parlare ma io mi chiedo tutto questo poteva essere evitato? Mia cognata poteva essere salvata? Il sistema , la prassi era questa? Si lascia un,intera famiglia ed una donna malata in questo modo ?” Interrogativi legittimi, da parte di Nunzia, che ci auguriamo possano trovare risposta.