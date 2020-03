Coronavirus, contagiati padre e figlio nel napoletano

MARIGLIANO – Secondo caso di Coronavirus a Marigliano. Si tratta di uno studene del liceo scientifico, l’istituto è stato chiuso.

Si tratta del figlio del primo malato di Covid 19 mariglianese, un 40enne che aveva fatto rientro a fine febbraio dal bresciano, quando la zona rossa non era ristretta, con l’aereo. L’uomo che lavora in Lombardia come operatore scolastico, aveva accusato i sintomi della malattia e per questo era stato messo in quarantena insieme ai propri familiari, tra cui la moglie e una bambina che non lamentano problemi riconducibili al contagio.

Adesso il figlio è risultato positivo. Tutti i contatti sono stati avvisati e sono state prese le misure del caso; mamma e figlia sono negative. Il sindaco Antonio Carpino invita ad evitare comportamenti irresponsabili e a denunciare le persone che non si attengono alle disposizioni e i negozi che non rispettano la chiusura. Chiuso anche il palazzetto dello sport per la sanificazione.