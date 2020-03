By Giovanna Iazzetta

Coronavirus, contagiato noto ex tronista di Uomini e Donne

MILANO – L’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, è stato ricoverato all’ospedale Sacco di Milano per gravi difficoltà respiratorie. Dopo il messaggio di ieri in cui aveva annunciato che si sarebbe sottoposto per la terza volata al tampone è arrivata purtroppo la conferma alla positività al Covid 19.

“Ciao volevo ringraziarvi per tutti i messaggi d’affetto che ho ricevuto…La solidarietà fa bene al cuore e all’anima..e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera Il CODIV-19, sì perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmi senza avere paura lo dico solo per fa riflettere le persone, questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, della’età…per questo adesso bisogna essere UNITI VOLERSI BENE SENZA DISCRIMINAZIONE. E’ una lotta che riguarda tutti noi, ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore.”, questo il post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Trentasette anni milanese, Leonardo Greco ha partecipato al dating show nel 2014 scegliendo, al termine del suo percorso, Diletta Pagliano.