Coronavirus, Conte chiude quasi tutto: aperti supermercati, farmacie, banche e poste

ITALIA – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come ulteriore misura per contrastare il dilagare del coronavirus, ha annunciato in diretta Facebook la chiusura per 15 giorni di tutte le aziende italiane. Decise le chiusure di uffici, negozi e anche le fabbriche. Restano aperte quelle considerate strategiche legate alla sanità, igiene, filiera agroalimentare e telecomunicazioni (banche e poste). Le nuove misure saranno in vigore fino al 3 aprile.

Il Presidente del Consiglio ha precisato che non ci saranno limitazione nè di orario nè di giorni per i supermercati e le attività alimentari, per questo non c’è alcun bisogno di fiondarsi in questi negozi.

Sulle chiusure erano d’accordo anche i sindacati per tentare di mettere un freno ai contagi, mentre la Lombardia in serata aveva adottato misure analoghe per il suo territorio al termine di una giornata drammatica per numero di morti, mai così alto dall’inizio della crisi.

«La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi non sono semplici numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglia. le misure fin qui adottate richiedono tempo, sono misure dure ma dobbiamo resistere. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è i minimo se paragonato a quello dei medici, degli infermieri, delle forze dell’ordine, delle forze armate, dei farmacisti , anche dei servizi dell’informazione», ha premesso Conte.