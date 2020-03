Coronavirus, Conte: “Chiudiamo tutte le attività tranne alimentari e farmacie”

By redazione

La conferenza in diretta tv del presidente del Consiglio

ROMA – Conferenza stampa in diretta per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha ringraziato gli italiani per i sacrifici che stanno compiendo e ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali tranne quelli che si occupano di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Restano aperti anche tabaccai, edicole e le attività di artigiani, idraulici, meccanici e i distributori di carburante.

Nominato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, commissario delegato dal governo per l’emergenza, che si interfaccerà con il capo della protezione civile Borrelli.

Verranno garantiti i servizi essenziali, tra cui i trasporti. Restano valide le motivazioni precedenti per uscire di casa. Restano aperte le fabbriche con le opportune misure di sicurezza, l’invito è ad incentivare smart working, ferie e permessi.

Conte ha invitato a non ripetere le scene di corsa all’accaparramento dei generi alimentari ed ha concluso con un messaggio di speranza: “Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo più in fretta dall’emergenza. Il Paese ha bisogno di responsabilità, ha bisogno di ognuno di noi, di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Siamo tutti parte di una medesima comunità e tutti insieme ce la faremo”.