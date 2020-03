Coronavirus, Conte: “multe da 400 a 3mila euro per trasgressori. Maggior potere a Regioni e province”

ROMA – Ci sarà un inasprimento delle sanzioni: multe da 400 a 3mila euro per i trasgressori. Saranno dunque puniti con maggiore severità coloro che usciranno di casa non per comprovate esigenze di necessità, salute o lavoro. L’ufficialità è arrivata dal Consiglio dei Ministri conclusosi poco fa. Per quanto concerne la chiusura degli esercizi non è cambiato nulla rispetto a quanto deciso in precedenza.

Il nuovo decreto riordina i provvedimenti precedenti. “Sono soddisfatto – ha detto il Premier in conferenza stampa dopo la riunione in Consiglio dei Ministri – di come i cittadini stiano rispettando le prescrizioni previste dal nostro decreto. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, ognuno deve affrontare questa emergenza per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. L’intera comunità nazionale potrà così uscirne. Oggi è stata diffusa in maniera indebita una bozza. Ebbene, il decreto legge non è stato assolutamente prolungato. Il fatto che l’emergenza sia stata dichiarata fino al 31 luglio non vuol dire che le misure restrittive siano prolungate fino a quella data. Quel termine concerne soltanto l’emergenza sanitaria e non le misure restrittive. Questa prova che stiamo affrontando – conclude Conte – credo ci renderà migliori. E’ un’occasione per riflettere anche su noi stessi, sul nostro stile di vita”.

Le Regioni e le province autonome potranno decidere di aumentare o sospendere le misure per sette giorni.