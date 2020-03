Coronavirus, continua la protesta a Poggioreale: folla di parenti davanti al carcere

NAPOLI – Continuano le rivolte dei familiari dei detenuti del carcere di Poggioreale. Nonostante la direttiva di rispettare distanze di sicurezza di un metro e di evitare affollamenti, questa mattina tante sono state le persone che ancora continuano a protestare all’esterno della struttura.

Come traspare da un video pubblicato dal consigliere regionale Borrelli sui social, ancora una volta si continuano a non rispettare le decisioni per prevenire la diffusione del Coronavirus: non solo non si rispetta l’obbligo di non uscire se non in caso di necessità ma nessuno mantiene la distanza dall’altro.

