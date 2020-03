Coronavirus, crolla hotel utilizzato per la quarantena: 70 persone all’interno

Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha inviato un team per contribuire alle operazioni di soccorso e per indagare sulle cause

CINA – E’ crollato in Cina un hotel utilizzato come struttura per la quarantena di pazienti contagiati da coronavirus. L’edificio di 6 piani è collassato nella città di Quanzhou, nella provincia orientale di Fujian. Secondo le prime informazioni, nell’hotel erano presenti 70 persone. I soccorritori, circa 700 all’opera, hanno tratto in salvo 38 persone. Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha inviato un team per contribuire alle operazioni di soccorso e per indagare sulle cause del crollo.