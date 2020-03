Coronavirus, dalla stazione centrale di Milano in partenza due treni per la Campania

MILANO – Sono numerosi i treni programmati in partenza dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma e sud Italia che risultano cancellati nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da coronavirus Covid-19, Trenitalia e Italo hanno assicurato un treno a testa, entrambi in partenza nel pomeriggio. In particolare alle 16:40 parte Italo verso Salerno con fermate a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli centrale mentre mezz’ora dopo, alle 17:10, c’è il Frecciarossa con medesima destinazione e stazioni intermedie. Chiusa la stazione di Afragola, i treni Alta Velocità partiranno ed arriveranno solo a Napoli Centrale.

Intanto il Presidente Vincenzo De Luca ha avuto questa mattina un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale è stata sollecitata l’adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. Il premier Conte ha rassicurato De Luca: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito.

Al momento però, seppur con limitazioni, i collegamenti restano garantiti: l’esodo incontrollato di due settimane fa ha fortemente contribuito alla diffusione del contagio nelle regioni meridionali, si teme ora la nuova ondata.