Coronavirus, De Luca: “Costringeremo in quarantena chi gira per strada senza una ragione di necessità”

CAMPANIA – “Sto preparando una ordinanza in cui, tra le altre cose, costringeremo in quarantena chi gira per strada senza una ragione di necessita’ o di emergenza”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, ai microfoni di Lira Tv. “E’ vietato passeggiare per strada senza una necessita’, questo deve essere chiaro – aggiunge -, le comunicazioni in tal senso dal governo e dal ministero dell’Interno sono confuse. Inviteremo il governo a dare comunicazioni coerenti e serie”.

“Bisogna che tutti si attivino responsabilmente per poter controllare questo contagio – continua il presidente -, perchè nonostante un 90 per cento che ha capito che la situazione è seria, c’è un 10 per cento di persone irresponsabili che passeggiano tranquillamente per strada”.

Il messaggio del presidente della Regione Campania è quello di stare tranquilli sulla situazione e seguire le regole: nonostante lo stato di emergenza c’è ancora chi va in giro senza alcuna motivazione di necessità con il serio rischio di alimentare la diffusione del virus.

