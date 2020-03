Coronavirus: denunciate a Napoli 17 persone e controllate 184 attività

NAPOLI – La Polizia locale di Napoli nella giornata di ieri ha impiegato oltre 80 agenti e ufficiali dando seguito alle verifiche del rispetto delle norme ministeriali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono stati controllati 364 cittadini e denunciati 17 ai sensi dell’Art. 650 c.p. Segnalata l’aggressione ai danni di due agenti della unità operativa San Lorenzo avvenuta in Piazza Garibaldi nell’area recentemente riqualificata. Gli agenti nel richiamare dei soggetti che avevano formato un assembramento, all’atto dei controlli dei documenti, sono stati aggrediti da un cittadino che ha reagito con percosse agli operatori per i quali sono seguite necessarie cure mediche. Arrestato per resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale in attesa del processo per direttissima. Nella stessa giornata sono stati inoltre effettuati 184 controlli ai pubblici esercizi, per il rispetto delle raccomandate distanze di sicurezza, per il divieto di assembramento e per la verifica dell’idonea certificazione della disinfezione dei locali, oltre alle prescritte sospensioni delle attività.

COMUNICATO STAMPA

