Coronavirus, diffusa la lista di persone venute in contatto con un paziente deceduto

BATTIPAGLIA – La morte di un 76enne a Battipaglia e il successivo tampone che ha confermato la positività al virus hanno determinato il protocollo sanitario applicato per tutti i pazienti deceduti con coronavirus, ossia verificare gli ultimi contatti avuti nei giorni precedenti. Tuttavia il documento riservato, contenente i nomi e i recapiti dei possibili contatti e tutti gli spostamenti effettuati prima del decesso, è finito nelle chat di molti cittadini, violando ogni tutela della privacy.

Il firmatario di quella comunicazione, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, annuncia che sarà fatta “regolare denuncia alla Polizia Postale e alla procura della Repubblica”. E’ lui stesso a rivelare quanto accaduto in un post in Facebook: “In queste ore sta girando un documento riservato del Comune di Bellizzi, diretto al dipartimento di prevenzione collettiva dell’Asl, alle forze dell’ordine e ai sindaci del territorio salernitano. Il documento è inerente al rapporto del decesso del nostro concittadino risultato positivo al Covid-19”. “Io non so come sia finito in gruppi WhatsApp e su Fb”, sottolinea aggiungendo che “questo dimostra la serieta’ di qualche interlocutore”.

“Questa vergognosa vicenda – dice – dimostra tutta la morbosita’ maniacale che non si ferma davanti a niente. Neppure di fronte al dolore e alla sofferenza delle persone”. Infine, chiedendo “scusa per questo spiacevole episodio” alla famiglia del concittadino morto, rivolge un appello ai cittadini affinche’ quel documento venga cancellato “da Facebook e dai gruppi WhatsApp” e alla stampa “di non dare seguito alla pubblicazione, in quanto ci sono persone elencate nel documento che sono oggetto di approfondimento e al vaglio degli organismi sanitari”.

