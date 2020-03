AVERSA – Coronavirus, disposta la chiusura dei parchi e del cimitero ad Aversa.

Continua l’attuazione di misure di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus. Il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, in seguito al decreto emanato nella serata di ieri dal Governo, ha deciso di chiudere tutti i parchi pubblici cittadini e il cimitero. Per quest’ultimo, deroga per le inderogabili operazioni di sepoltura eventualmente necessarie.

Vietati anche l’ingresso dei cittadini negli uffici comunali salvo per i servizi essenziali. Nella mattinata di domani, invece, alle 6 ci sarà un primo intervento di sanificazione del centro cittadino con la protezione civile.

Tale ordinanza, attuata per tutelare ulteriormente la salute dei cittadini, sarà attiva fino a cessata esigenza.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK