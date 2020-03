Coronavirus, divieto di spostamento per le persone dal Comune in cui si trovano

ITALIA – Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza che — allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2 — «fa divieto a tutte le persone fisiche» di «trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano», salvo che «per comprovate esigenze lavorative», di «assoluta urgenza» o per «motivi di salute».

Nuova stretta quindi contro il coronavirus. Per evitare l’esodo dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto, i ministri della Salute e dell’Interno hanno adottato un’ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano.

L’obiettivo è quello di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud.

Le disposizioni, che partono dal 22 marzo e sono «efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio», comporteranno che le stazioni saranno presidiate. Il divieto riguarda sia i mezzi pubblici sia quelli privati.

La decisione giunge poche ore dopo l’annuncio, da parte del presidente del Consiglio, di nuove misure destinate a «chiudere, in tutta Italia, ogni attività produttiva non strettamente necessaria, non cruciale».Il testo del decreto del presidente del Consiglio non è ancora stato pubblicato.

CLICCA PER LEGGERE L’ORDINANZA