Coronavirus e chiese chiuse: il parroco porta le preghiere e la Vergine Maria in strada

BIBIONE – Coronavirus, a Bibione il parroco non ci sta a tenere i fedeli lontano dalla chiesa, così carica la statua della Madonna sul motocarro e la porta in pellegrinaggio tra le vie della località turistica veneziana invocando il ritorno alla normalità.

Don Andrea Vene ieri ha voluto percorrere le vie del centro della località balneare a bordo di un piccolo mezzo motorizzato con la statua della Vergine Maria, in segno di benedizione e preghiera tra la gente. Caricata la pesante statua della Madonna della Santa Maria Assunta, patrona di Bibione, don Andrea si è fatto scarrozzare per le vie del paese per una sorta di pellegrinaggio, il tutto in diretta televisiva e social. Già, perché il prete bibionese non si fa mancare nulla e quando si mette in moto lo fa alla grande. Così ieri attraverso il profilo parrocchiale del social network e l’emittente televisiva Media24, don Andrea Vena ha pregato per le vie di Bibione, sia al mattino che al pomeriggio, per portare la preghiera tra la sua gente.

Fermato dai Carabinieri ha detto: “Non potete farmi nulla… sto lavorando.”