Coronavirus, notizie incoraggianti dalla Cina: farmaco riduce gli effetti del Covid-19

CINA – Notizie incoraggianti dalla Cina, nuovi scenari terapeutici in sperimentazione. Questa volta il farmaco in questione è l’enoxaparina sodica: un anticoagulante appartenente alla famiglia delle eparine. Il farmaco viene utilizzato nella prevenzione del tromboembolismo venoso, che si può generare anche durante i processi infiammatori delle infezioni virali, con trombosi polmonare e negli altri organi.

In realtà, nel caso di Covid-19, la sua azione sembra andare oltre. Infatti, studi in vitro, cioè in laboratorio, hanno di mostrato che il virus SARS-Cov-2, sembra ridursi drasticamente a contatto con l’eparina sodica.

Come funziona ancora non è certo, ma si ipotizza che la riduzione sia dovuta alla struttura simile dell’enoxaparina al sito dove si lega il virus prima di entrare nella cellula. La scoperta ha così indotto gli scienziati Cinesi ad avviare studi clinici con alto dosaggio di enoxaparina con risultati promettenti.

In Cina, sono stati aperti due studi clinici e l’azienda Techdow – controllata italiana di Hepalink – sta attualmente dialogando con l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per avviare anche qui la sperimentazione.

“Sulla base di questi significativi risultati – spiega il professor Andrea Stella, Scientific Advisor di Techdow Pharma Italy – Techdow è ora in fase di discussione con AIFA e intende mettere a disposizione le proprie competenze scientifiche per promuovere anche in Italia uno studio clinico sull’uso sperimentale di enoxaparina sodica nei pazienti affetti dal nuovo coronavirus, prevedendo l’impiego di un dosaggio del farmaco più alto rispetto a quello utilizzato di norma per la profilassi del tromboembolismo venoso. L’auspicio è che enoxaparina possa confermare la propria efficacia nell’indebolire il virus, offrendo così una nuova potenziale arma nella lotta alla temibile infezione da Covid-19”.

