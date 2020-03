Coronavirus, fermato da un agente per un controllo: gli tossisce in faccia

PONTEDERA – Uomo denunciato per il reato di attentato alla salute pubblica, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità per aver tossito in faccia ad un agente.

I fatti sono avvenuti a Pontedera, Pisa, gli agenti della squadra volanti stavano effettuando i controlli sugli spostamenti dei cittadini previsti dai decreti emanati per l’emergenza Covid -19, quando hanno fermato un 49enne italiano, residente a Cacinania. L’uomo infastidito per essere stato fermato, ha tossito in faccia ad un agente di polizia. E’ stato accompagnato in commissariato dove sono stati presi i provvedimenti del caso.

