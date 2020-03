Coronavirus, folla ai supermercati nella notte: in fila anche due calciatori del Napoli

NAPOLI – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, nella serata di ieri, che l’intera Italia diventa zona rossa. Questa decisione, drastica ma necessaria per superare il momento difficile che la nazione sta affrontando, ha determinato un immediato affollamento dei supermercati. Decine di persone si sono preoccupate di fare scorta di cibo in tante città italiane. Anche a Napoli, nelle strutture aperte h24, lunghissime sono state le code. In particolare, in corso Europa, al Vomero, anche Callejon e Llorente, calciatori del Napoli, si sono fatti prendere dall’ansia, mettendosi in coda per fare la spesa.

Stamattina anche a Giugliano c’è stata ressa fuori ad un supermercato del centro cittadino. In una traversa di corso campano erano circa 100 le persone in fila. All’interno del market si entrava poche persone alla volta.

Da questo momento, nessuno potrà spostarsi se non per motivi di assoluta necessità, per questioni di salute o per la spesa. Nonostante questa direttiva severa e ben chiara, che prevedeva principalmente di non recarsi in luoghi affollati, diverse sono state le persone che, in preda al panico, si sono riversate in strada, creando lunghe file presso i supermercati aperti anche di notte nelle zone appena dichiarate rosse. Tuttavia il discorso del Presidente era incentrato sul non uscire di casa per motivi futili e non strettamente necessari, non inerentemente alla spesa alimentare: pertanto, osservando la distanza di un metro e facendo entrare a scaglioni, si potrà continuare ad acquistare regolarmente ciò di cui si ha bisogno anche nei prossimi giorni.

