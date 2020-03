Coronavirus, Giugliano piange Enzo: chiedeva di essere sottoposto a tampone da 6 giorni

GIUGLIANO/POZZUOLI – Vincenzo Lucarelli, 46 anni, è deceduto a causa del Covid- 19. L’uomo abitava a Giugliano, in via degli Innamorati, era sposato ed aveva un figlio di 10 anni. Vincenzo era già infartuato, aveva quindi una patologia pregressa, quando è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo accusava febbre e difficoltà respiratorie da circa una settimana. Sei giorni fa la prima chiamata per chiedere di effettuare il tampone per verificare la positività al Coronavirus. Subito dopo il risultato del tampone, positivo, Lucarelli ha avuto una crisi respiratoria ed è deceduto. Nello stesso ospedale di Pozzuoli dove è morto, Vincenzo lavorava come autista del 118.