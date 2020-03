Coronavirus, guarito uomo di Calvizzano: è ritornato a casa

Dovrà comunque restare in isolamento per altri quindici giorni

CALVIZZANO – È ritornato a casa dopo essere stato ricoverato per circa due settimane al Cotugno di Napoli. Il cittadino di Calvizzano era stato a Bergamo per motivi di lavoro e dopo essere ritornato in provincia di Napoli, si era messo in isolamento volontario in un’abitazione vuota. Qui i primi sintomi, due settimane con febbre alte, tosse e problemi respiratori fino a quando non si è deciso per il ricovero al Cotugno.

Nel nosocomio napoletano gli è stato effettuato il tampone al quale è risultato positivo. Immediatamente sottoposto a cure specifiche, l’uomo è stato per circa 15 giorni in ospedale e nella giornata di ieri, finalmente ha potuto far rientro a casa dove comunque dovrà restare in isolamento per altri quindici giorni.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui