Coronavirus, i dati aggiornati: 196 morti nelle ultime ore, più di 10 mila i contagiati

ITALIA – E’ uscito da pochissimi minuti l’ultimo bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus. Anche oggi ci sono stati nuovi contagi e nuovi decessi. In totale 196 morti, 10590 totale contagiati, in terapia intensiva 1028, ricoverati 5328.

Ad oggi, in Italia sono stati 12.462 i casi totali. 827 è il totale dei morti, 105 quello dei guariti (di cui circa 50 nella giornata odierna). Il numero dei morti, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1.588 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 17 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

