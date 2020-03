DAL MONDO – Coronavirus, i ricercatori dell’Istituto Migal d’Israele: “Vicini alla creazione di un vaccino”.

Mentre il coronavirus continua a diffondersi nei diversi Stati, arriva una notizia positiva da Israele circa la realizzazione di un vaccino. Ad annunciarlo sono stati i ricercatori del Galilee Reasearch Istitute (Migal), che hanno parlato di “risultati scientifici che potrebbero portare alla creazione in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus”.

Gli studiosi del Migal, come riporta La Stampa, starebbero lavorando a un prodotto “figlio” di un vaccino già sviluppato contro un coronavirus che colpisce il pollame. Infatti, si è scoperto che il virus infetta gli animali in questione con un meccanismo simile con cui il Covid-19 contagia gli uomini. Tale scoperta aumenta, così, la probabilità di ottenere un vaccino umano in breve tempo.

Dopo aver effettuato le modifiche genetiche necessarie per adattarlo al Covid-19, i ricercatori sarebbero ora in attesa delle approvazioni di sicurezza per poter eseguire test in vivo e avviare un’eventuale produzione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

