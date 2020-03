Coronavirus, il dramma dei nonni che non possono abbracciare i nipoti

Nonni e Nipoti hanno un legame tanto forte quanto benefico per entrambi. La casa dei nonni è un rifugio sicuro e le loro cure sono una fonte inesauribile di affetto. Viceversa, essere nonni è un dono straordinario e prendersi cura dei piccoli con pazienza amorevole è un compito entusiasmante, una ventata di fresca vitalità che riempie di gioia le giornate degli anziani.

Sono ormai 3 settimane che tanti nonni devono rinunciare all’abbraccio dei propri nipotini e tanti bambini devono rinunciare alle braccia sicure dei propri nonni. Un dramma nel dramma in periodo di Coronavirus. In questo periodo di quarantena ci pensa la tecnologia a colmare la distanza tra nonni e nipoti: le videochiamate sono l’unico modo di avvicinarsi tra loro. Ma non sono rari, in questi giorni, scene commoventi diffuse sui social, con i nonnini che raggiungono la casa dei nipoti solo per salutarli dalla finestra. Scene strazianti che fanno male anche ai genitori.

Un periodo che è difficile da spiegare ai bimbi. Nulla può sostituire mamma e papà; ma nulla può sostituire, allo stesso modo, i nonni. Con i nonni c’è una relazione diversa da quella con i genitori, una relazione speciale fatta di complicità e di gioco. I nonni, più liberi dei genitori dalla stretta dell’attività lavorativa, dal ritmo convulso del mondo “produttivo”, hanno più tempo e più disponibilità a rilassarsi e ritrovare una dimensione giocosa, contemplativa, fine a se stessa del vivere: proprio come i loro nipotini.

L’affetto dei nonni cresce bambini felici. Come farebbero i bimbi senza i loro nonni? Mentre col nonno si gioca a carte, nonne e nipoti fanno i biscotti. Sono una presenza amorevole e rassicurante e con loro hanno un rapporto di complicità anche più libero e disinibito rispetto a quello coi genitori. Per quale motivo nonni e nipoti sono così affiatati? Ormai tendenzialmente estranei ai ritmi frenetici e allo stress del lavoro, i nonni hanno tutto il tempo per ascoltare attentamente i nipoti e il tempo è il dono più prezioso. Il bambino ha bisogno di un adulto che gli dia tutta la sua attenzione e che lo incoraggi nello sviluppo della sua personalità. Ricevere molto affetto nella prima infanzia fa crescere i bambini sereni e sicuri di se stessi. In particolare, con il giusto supporto emotivo, i piccoli sviluppano la “resilienza”: la capacità di resistere dinnanzi alle avversità.

Occuparsi dei bimbi mantiene in salute. I nipotini corrono da una parte all’altra e stargli dietro è una vera palestra! La loro spensieratezza, però, è una scarica di entusiasmo che tiene in allenamento la mente degli anziani. Giuseppe di Mauro, presidente Società Italiana Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), sostiene che gli anziani di oggi sono spesso persone attive e dinamiche, che comprendono la società e sono al passo coi tempi. Leggono, viaggiano, usano internet. Sono sempre pronti a impegnarsi nel ruolo di nonni: passano metà del loro tempo coi nipoti e sono disposti a cambiare le proprie abitudini secondo i consigli dei pediatri e degli insegnanti.

Il ruolo dei nonni dunque è fondamentale non solo a livello educativo, ma soprattutto nella formazione della sfera affettiva dei bambini. Il loro contributo alla crescita dei piccoli è estremamente positivo. Torneranno gli abbracci e sicuramente saranno ancora più forti.