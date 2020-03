Coronavirus, il Governo vieta cerimonie civili e religiose in tutta Italia

ITALIA – Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio per cercare di ostacolare la diffusione del coronavirus prevede misure drastiche: stop a matrimoni, funerali, cresime e comunioni. L’apertura dei luoghi di culto, come si evince dal testo, è condizionata dall’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni dei luoghi al fine di garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospese quindi le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. La direttiva vale su tutto il territorio nazionale, non solo per le zone definite rosse.

Come riporta “Fanpage.it”, la decisione di vietare cerimonie civili e religiose è stata presa dopo quello che è successo a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dove è deceduto un 75enne risultato positivo al coronavirus. I funerali che sono stati celebrati dinanzi a centinaia di conoscenti, alcuni dei quali già sottoposti a quarantena. Per quattro di loro è già stato accertato il contagio, ma gli infetti sarebbero molti di più. L’emergenza riguarda la zona tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico: si teme che possa scoppiare un focolaio, come accaduto in Lombardia nella zona di Codogno. La Procura di Foggia nel frattempo ha aperto un’inchiesta: l’ipotesi di reato è quella di diffusione colposa di epidemia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK