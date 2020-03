TORINO – Coronavirus, il market gonfia i prezzi con rincari fino al 200 per cento: tolta la licenza. Accade nel market “Conad city” sito in provincia di Torino dove i prezzi di ogni prodotto sono stati aumentati fino al 200% approfittando dell’emergenza Coronavirus per avere un guadagno in più.

La notizia è presto arrivata alla Guardia di Finanza che ha provveduto a denunciare il titolare per manovre speculative sulle merci. L’uomo aveva infatti posto “in offerta” molti prodotti aumentando il valore e superando di gran lunga il costo effettivo: il caffè era stato portato da 3.70 a 5.30 e il pane (la baguette) da 2.50 a 4.90 euro al chilo. Nell’esercizio commerciale inoltre non vi era alcun volantino per fare un effettivo confronto con i vari prezzi.

Il responsabile è stato denunciato per 25mile euro e 3 anni di carcere, in più la catena commerciale “Conad” ha provveduto a togliere la licenza al market.

