Coronavirus, il sindaco annuncia: “Primo caso a Bacoli. Poi corregge, vive a Napoli da decenni”

BACOLI – “Abbiamo il primo caso di Coronavirus a Bacoli”, lo annunciava poco fa su Facebook il sindaco Josi Della Ragione. Poi però lo stesso sindaco pochi minuti dopo ha corretto il tiro, questo il suo ultimo post:

“Sono stato appena contattato dal direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, per aggiornamenti sul paziente trovato positivo al Coronavirus. È nato a Bacoli ma vive da decenni a Napoli. Non risiede nella nostra città. Non ha avuto contatti con cittadini di Bacoli. Il suo caso sarà gestito dall’Asl Napoli 1. È stato ricoverato all’ospedale Cotugno. Auguro a lui le migliori fortune. Voglio quindi rassicurare l’intera comunità. A Bacoli non ci sono casi di Coronavirus. Questo però non significa nulla. E non cambia nulla. La situazione continua ad essere molto seria. Siete obbligati, salvo urgenze, a restare a casa. Nelle prossime ore adotterò misure ancor più dure e rigorose per contrastare la diffusione del contagio. Aumenteremo i controlli in strada, nelle piazze, in spiaggia, nei locali. Su tutto il territorio. Rispettate le ordinanze. Insieme, ne usciamo“.