By Ciro De Liddo

Coronavirus, il tenore Placido Domingo positivo: ricoverato per delle complicazioni

Il tenore Placido Domingo è stato ricoverato per complicazioni dovute al Coronavirus in un ospedale ad Acapulco in Messico. A riportare la notizia, la Cnn che ha comunque affermato che il baritono spagnolo 79enne sta reagendo positivamente alle cure.

La settimana scorsa, fu lo stesso Domingo a comunicare attraverso i social di aver contratto il virus. Al momento non si conosco ulteriori notizie, si attendono eventuali aggiornamenti.

