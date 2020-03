Coronavirus in Campania, aumentano i contagi: 101 tamponi positivi

CAMPANIA – L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 88 tamponi.

12 di questi tamponi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In tutto sono 101 quelli risultati positivi e 1 guarito.

Coronavirus, in isolamento chi rientra dal Nord in Campania

La Regione Campania guidata dal presidente Vincenzo De Luca ha emesso la rigida ordinanza: tutte le persone che hanno fatto o faranno ingresso in Campania dal 7 marzo al 3 aprile provenienti dai territori individuati come zona rossa dal Dpcm di questa notte dovranno “comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente” e “osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali”.

L’ordinanza impone anche l’obbligo di “osservare il divieto di spostamenti e di viaggi” e di “rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”. In caso di comparsa di sintomi, inoltre, si prescrive di “avvertire immediatamente il medico di medicina generale, il pediatra o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente”.

Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale “è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’unità di crisi regionale”, dei Comuni e delle Asl “i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio “con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta Velocità del territorio regionale”. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sospese anche le attività di piscine, palestre e centri benessere in tutta la Campania.

La Polfer ha eseguito controlli sui viaggiatori in transito sui treni provenienti dal Nord, in particolare all’altezza di Villa Literno sono stati controllati tutti i passeggeri a bordo di un treno Intercity proveniente da Torino. La fuga da Milano intanto ha scatenato rabbia e paura sui social: nelle chat si chiede di segnalare all’Asl conoscenti rientrati in Campania, sfiorando una vera e propria “caccia all’untore”.

“Abbiamo letto stanotte il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri riguardo l’emergenza – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – che applicheremo scrupolosamente per quanto di nostra competenza, condividendone anche spirito e finalità. Purtroppo, l’improvvida uscita nella giornata di ieri di bozze non ufficiali, non aver previsto immediate misure di polizia per rendere effettive le rigide prescrizioni, ha prodotto un’oggettiva spinta all’esodo, dalle zone rosse, verso sud con macchine, treni, autobus e aerei. Se l’obiettivo era, giustamente, quello di ridurre drasticamente i rischi di contagio, gli effetti purtroppo sono stati ben altri”.

Nelle zone rosse “si doveva e si deve – aggiunge l’ex pm – subito prevedere che le persone si muovano solo nei limiti stabiliti dal decreto: comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Il controllo rigido va fatto a monte. Spetta allo Stato, attraverso i Prefetti, far rispettare i divieti, sanzionati penalmente. Stamattina ho sentito Prefetto e Questore chiedendo, comunque, che anche in città siano predisposte tutte le attività tese ad impedire l’elusione del decreto a tutela della salute della nostra comunità”.