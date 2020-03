Coronavirus in Campania: c’è la quarta vittima accertata, la seconda nel napoletano

NOLA – Si registra il primo decesso a causa del Coronavirus all’ospedale di Nola, il terzo “ufficiale” in Campania. Si tratta di una donna anziana, di 81 anni, che soffriva anche di altre patologie, che è stata ricoverata domenica all’ospedale “Santa Maria la Pietà”. La donna avrebbe ricevuto anche la visita di una figlia che vive nel nord Italia ma non è possibile stabilire con certezza da chi e come abbia contratto il virus. Dopo la morte, la donna è stata sottoposta al tampone per il Covid-19 ed è risultata positiva. I reparti dell’ospedale nolano sono stati al momento chiusi per la sanificazione. Salgono a quattro, dunque, i casi accertati di morte per Coronavirus in Campania, di cui due nel casertano. E’ di stamattina la notizia dell’ufficialità del decesso per coronavirus di Teresa Franzese, della cui vicenda abbiamo scritto, pubblicando anche lo straziante video del fratello.