Coronavirus, in Campania chiusi anche palestre, piscine e centri benessere

CAMPANIA – Firmata l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Ecco alcune delle direttive più importanti. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: – di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; – in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. E’ disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Campania dalla zona rossa definita nel decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020. L’ordinanza regionale nasce anche per tutelare i cittadini dall’arrivo di persone dal Nord Italia, che ieri hanno letteralmente assaltato i treni e gli autobus in Lombardia, spaventati dalla notizia del blocco per decreto del governo nelle zone-focolaio del Covid-19. Dunque tutti coloro che arrivano dalle zone definite “rosse” dai decreti di Palazzo Chigi andranno in quarantena.

Ecco il testo dell’ordinanza -> http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza8.pdf?fbclid=IwAR0TJ4K585-4JIpepFnwv3jdoRWgmftwTdlWtSf03Wi_IfATovJGJqZaRqQ