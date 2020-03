Coronavirus in Campania, De Luca: “Ci prepariamo al picco dei contagi ma ce la faremo”

Il Governatore: “Da Roma non arrivano aiuti, ci hanno inviato mascherine che servono per pulire gli occhiali”

CAMPANIA – E’ da poco finita la diretta Facebook del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca il quale ha aggiornato tutta la cittadinanza sulla questione Coronavirus. Tante le rassicurazioni da parte dell’ex Sindaco della città di Salerno e non mancano attacchi a chi doveva fornire attrezzature per l’emergenza.

De Luca infatti ha immediatamente attaccato la Protezione Civile, rea di non aver mandato attrezzature idonee in Regione. Secondo quanto detto dal Governatore, da Roma sarebbero dovute arrivare circa 700000 mascherine protettive ma ne sono arrivate molte di meno e non sono quelle chirurgiche P2 e P3. A detta di De Luca, quelle che sono arrivate, servono solo “per pulire le lenti o travestirsi da Bugs Bunny durante le feste di carnevale”.

Per ottemperare a questa mancanza, la Regione Campania ha stipulato un accordo con un’azienda di Nola che produce le mascherine chirurgiche e quando saranno pronte saranno date ai medici di medicina generale e saranno distribuite gratuitamente a chi si trova in isolamento domiciliare.

De Luca poi ha posto alcuni obbiettivi che dovranno realizzarsi in queste settimane:

creare più posti di terapia intensiva;

creare molti più posti letto di degenza per poter accogliere tutti i pazienti affetti dal Covid-19;

Per quanto riguarda la terapia intensiva, sono stati presi diversi provvedimenti. I posti totali sono 335, la metà dei quali sono stati convertiti in posti di terapia intensiva per i pazienti affetti da Coronavirus. A questi si dovranno aggiungere altri posti che verranno creati per raggiungere almeno quota 200 posti letto.

A tal proposito, l’ospedale Loreto Mare di Napoli è stato dedicato completamente al Covid-19 e dalla settimana prossima sarà operativo per accogliere i pazienti. Altri ospedali saranno dedicati completamente o in maggioranza alla cura del virus. I nosocomi sono: l’ospedale di Scafati, il Ruggi di Salerno, l’ospedale di Bostrecase, quello di Maddaloni e la Federico II che ha già dedicato un intero reparto alle donne in gravidanza affette da Coronavirus.

I TAMPONI

Per risolvere il problema dei tamponi, in quanto soltanto l’ospedale Cotugno di Napoli era autorizzato a farli, in quanto era l’unico che aveva l’autorizzazione dell’Istituto Superiore della Sanità, si è proceduto ad aprire altri laboratori in cui esaminare tamponi. I laboratori sono stati aperti al Moscati, al San pio di Benevento, a Caserta, a Nola, , all’ospedale San Paolo di Napoli, ad Aversa, a Salerno ed infine è stato contattato anche l’istituto zooprofilattico che si occuperà di esaminare i tamponi di Napoli 3. Un totale di dieci laboratori per riuscire a dare risultati in 24 ore ed esaminare circa duemila tamponi al giorno.

La regione ha anche acquistato un milione di kit rapidi che dovrebbe arrivare lunedì. Saranno usati per il personale medico, per il personale del trasporto pubblico e per il personale dei supermercati. De Luca ha aggiunto che contatterà personalmente il Prefetto per far sì che i tamponi possano essere effettuati anche sul personale degli uffici pubblici.

NUOVE ASSUNZIONI

Per far fronte a questa emergenza, da parte della Regione sono stati assunti 400 infermieri, 188 operatori socio-sanitari e 104 medici specializzati; professionisti che vanno ad aggiungersi a quelli già in attività. Prossimamente dovrebbero arrivare anche sanitari dalla Germania ai quali sarà affidato l’ospedale di Boscotrecase.

“Il problema si risolve stando a casa. Abbiate fiducia, aiutateci ad aiutarvi” – così conclude Vincenzo De Luca.

