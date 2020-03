Coronavirus in Campania, dimezzati i trasporti, meno corse per le isole

A conclusione dell’incontro, si è stabilito che i servizi di trasporto pubblico terrestri saranno ridotti al 50%, massima attenzione al rispetto delle fasce pendolari ed ai collegamenti con le periferie. Ogni azienda rivedrà i propri programmi, fornendo la massima diffusione possibile per l’utenza. Saranno garantiti tutti i servizi che servono per garantire il trasporto degli operatori sanitari.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico marittimo, da Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, si dispone la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamento dei beni di prima necessità.

Il Presidente De Luca ha garantito che per tutte le aziende e tutti i lavoratori non vi saranno ripercussioni gestionali e occupazionali con questa ordinanza.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK