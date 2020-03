Coronavirus in Campania, donna positiva dimessa dall’ospedale: indagini in corso

POLLA – Donna positiva la tampone dimessa dall’ospedale. E’ successo all’ospedale “Curto” di Polla nella mattinata di ieri, si tratta di una donna che ha accusato un malore su un autobus all’altezza di Sala Consilina.

Immediatamente soccorsa è stata trasportata a Polla dove è scattata la profilassi per il coronavirus. La 38enne sottoposta ad un primo tampone era risultata negativa ed era stata dimessa dalla struttura ospedaliera, ma il secondo tampone, almeno questa l’ipotesi, è risultato positivo. Appena il personale si è accorto di quanto avvenuto ha contattato la signora e il cognato che l’aveva prelevata all’ospedale per riportarla in Calabria per i protocolli del caso. Inoltre sarà messo in quarantena il personale medico che ha avuto a che fare con lei e anche i viaggiatori del pullman sul quale viaggiava quando si è sentita male all’altezza di Sala Consilina.

