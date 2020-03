Coronavirus in Campania, i consiglieri regionali di Forza Italia donano 300mila euro

CAMPANIA – “In questi 5 anni Forza Italia non ha mai utilizzato i fondi destinati al funzionamento del gruppo in Consiglio regionale: risparmi per circa 300.000 euro che vogliamo siano destinati immediatamente alla sanità campana per rafforzare tutte le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. In particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i medici ospedalieri, ambulatoriali e di famiglia che ne sono privi.

Invitiamo tutti gli altri gruppi consiliari che non hanno fin qui utilizzato queste somme – aggiungono gli esponenti di Forza Italia – a fare altrettanto e il Consiglio regionale a disporne immediatamente lo svincolo dai gruppi e la destinazione alla sanità: dobbiamo dare un segnale forte per la tutela nostra popolazione e per la sicurezza dei nostri medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che non smetteremo mai di ringraziare abbastanza e che sono impegnati eroicamente in prima linea contro il coronavirus.

Le risorse ci sono, possiamo agire subito: noi siamo pronti.”

I consiglieri regionali campani di Forza Italia

Armando Cesaro

Maria Grazia Di Scala

Monica Paolino

Ermanno Russo

Flora Beneduce

