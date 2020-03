By Alessandra Chianese

Coronavirus in Campania, oltre 400 contagi: 3 decessi e 28 guariti

CAMPANIA – Aggiornamento in merito al numero di persone contagiate da Coronavirus in Campania: secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Campania, risultano 4 le persone positive su 77 tamponi effettuati. 28 sono le persone guarite in totale, di cui 3 totalmente e altre 25 diventate asintomatiche.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 77 tamponi. Di questi 4 sono risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Si attendono i dati del Moscati di Avellino e Ruggi di Salerno.

Totali positivi in Campania: 404. Deceduti: 9 (3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno). Guariti: 28 (3 Totalmente guariti e 25 “clinicamente guariti”, ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma).

