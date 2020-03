Coronavirus in Campania, pronti 80 nuovi posti letto per affrontare l’emergenza

NAPOLI – La Regione Campania per la fine della settimana attiverà 80 nuovi posti letto per affrontare il coronavirus, con, in particolare, 30 nuovi posti letto in terapia intensiva e 40 attrezzati per malattie infettive e pneumologia. Questi i primi risultati del lavoro della task force della Regione Campania per adeguare l’offerta sanitaria all’emergenza Covid19.

“Stiamo procedendo – spiega all’ANSA Roberta Santaniello, dirigente della Regione che segue i contatti con le aziende per gli acquisti, effettuati dalla Soresa – con gli acquisti delle tecnologie. Abbiamo definito il fabbisogno di attrezzature per raggiungere l’obiettivo dei nuovi posti letto fissati dal presidente De Luca e ora siamo partiti con gli acquisti”. Il governatore della Campania nei giorni scorsi ha infatti fissato l’obiettivo di raggiungere 590 posti di terapia intensiva in Campania, stanziando una prima tranche di venti milioni di euro per gli acquisti: “Un obiettivo di cui puntiamo a realizzarne una buona parte entro fine marzo”, spiega Santaniello. “Siamo partiti – prosegue – con l’acquisto dei macchinari per la ventilazione e tutto quanto serve nelle terapie intensive, proprio poco fa abbiamo chiuso l’acquisto di 15 set di apparecchiature per altrettanti nuovi posti di terapia intensiva. Poi di volta in volta le strutture sanitarie della Regione decidono dove attivare il posto letto”.

L’investimento è subito attivo quindi: 4 posti terapia di intensiva costano circa 500-600.000 euro per tutte le attrezzature e i letti. L’acquisto viene fatto per ora da aziende italiane che li producono. “Ci stiamo muovendo – spiega Santaniello – anche per le mascherine e altri prodotti utili ma su questo abbiamo interlocuzioni anche con aziende di altri Paesi come la Cina, che da ieri ha riaperto i canali di commercio su questo, ma anche con la Turchia e altri Paesi extraeuropei”. Nei prossimi giorni un ruolo centrale per l’emergenza coronavirus lo avra’ l’ospedale Loreto Mare. Un’ampia porzione della struttura su via Marina e’ stata infatti liberata e sara’ dedicata ai malati del covid19: “Da lunedi’ – conferma Santaniello – ci saranno dieci nuove degenze attive per i malati di covid19 e da meta’ settimane prossima avremo li’ 25 terapie subintensive, poi se ne aggiungeranno altre 30 nella settimana prossima”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK