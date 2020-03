By Alessandra Chianese

Sono 52 le persone decedute in Campania con Coronavirus

Coronavirus in Campania, sale il numero delle vittime: 52 morti

CAMPANIA – Altri due decessi con Coronavirus in Campania: il totale dei contagiati e deceduti dopo aver contratto il virus sale a 52 persone. Si sono registrate, infatti, le prime vittime nel comune di Bacoli e a Torre Annunziata.

A dare l’annuncio di un decesso a Bacoli è stato lo stesso sindaco della città Josi Gerardo Della Ragione, dicendosi «affranto» e comunicando la sua vicinanza alla famiglia. L’uomo era ricoverato all’ospedale Loreto Mare di Napoli. I familiari sono stati sottoposti al tampone e sono in isolamento. Attualmente, le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. A Torre Annunziata, la vittima aveva 75 anni ed era ricoverato da lunedì 16 marzo all’ospedale di Boscotrecase. Il decesso, avvenuto in mattinata, è stato comunicato dal sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che ha espresso alla famiglia le sue condoglianze.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK