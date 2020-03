Coronavirus in Campania, ultimo aggiornamento: totale positivi sale a 157

CAMPANIA – L’Unita’ di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che tra la notte scorsa e la mattinata odierna sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno: 10 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Il totale dei positivi in Campania sale a 157, di cui 2 guariti. Riparto positivi per provincia. Provincia di Napoli: 100 (di cui 56 Napoli, 16 Asl Napoli 2, 28 Napoli 3); provincia Caserta: 26; provincia Salerno: 17; provincia Avellino: 7; provincia Benevento: 2; altre province italiane: 5.

