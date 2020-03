Coronavirus in Campania, un’altra insegnante positiva: stavolta al Liceo

AGROPOLI (SA) – Anche ad Agropoli, in provincia di Salerno, è arrivato l’allarme coronavirus. Un’insegnante è risultata infatti positiva al contagio. A confermarlo è stato direttamente il Sindaco della città, Adamo Coppola, che ha disposto a fini cautelativi la chiusura dell’intero liceo dove la donna lavora. Si cerca ora – come riporta fanpage.it- di ricostruire la rete di contatti della donna che, come spiegato dal sindaco Coppola, era stata di recente a Parma a fare visita ad una parente: tornata ad Agropoli, si sarebbe quindi recata in ospedale a Vallo della Lucania, dove è stata sottoposta assieme alla figlia al tampone per rilevare la presenza di coronavirus, che ha dato esito positivo facendo così partire il protocollo di rito per i casi di contagiati. La donna fa parte dei 28 complessivi casi della Regione Campania, sei dei quali scoperti nelle ultime ore.

Il tampone ora è stato spedito all’ospedale Spallanzani di Roma, che – come riporta fanpage.it- validerà i risultati nelle prossime ore. Intanto però il sindaco ha voluto rassicurare i propri cittadini, motivando anche la decisione di chiudere il liceo in maniera precauzionale. “Quasi certamente il suo viaggio a Parma durante il periodo del Carnevale”, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola, “l’ha messa in contatto con persone che avevano il virus e, tornando a metà settimana scorsa ad Agropoli, tra l’altro nel periodo in cui le scuole erano chiuse, ha comunque girato la città. Abbiamo contattato tutte le persone che sono state in contatto con lei, ed andranno ora in isolamento. Anche a loro verrà effettuato il tampone, sperando che i risultati siano negativi. Per quanto riguarda il liceo”, ha aggiunto ancora Coppola, “nonostante lei non sia stata a scuola in questo periodo in quanto chiusa, abbiamo deciso di chiudere lo stesso liceo, e solo questo, in maniera precauzionale. C’è un monitoraggio costante e dunque si può stare assolutamente tranquilli”, ha quindi concluso il primo cittadino di Agropoli.

L’insegnante di Agropoli è in servizio al Liceo Scientifico Gatto, mentre la sua collega trovata positiva, di cui abbiamo già scritto poco fa, è di Sarno ed ha 47 anni, ma svolge le proprie funzioni a Torre del Greco, nel napoletano.

LA NOTA DI IERI SERA SUL SITO DEL COMUNE DI AGROPOLI