By Giovanna Iazzetta

La paziente non sarebbe stata posta subito in isolamento

Coronavirus in Campania, 31enne positiva al tampone: in terapia intensiva

AVELLINO – Caos all’ospedale “Moscati” di Avellino. Una donna di 31 anni, risultata positiva al tampone Covid-19; non sarebbe stata isolata ma ricoverata direttamente nel reparto di Terapia intensiva.

L’isolamento sarebbe scattato solo 48 ore dopo il suo arrivo nel nosocomio. A denunciare i fatti è il sindacato degli infermieri Nursind.

Per ora non sono stati adottati provvedimenti da parte della direzione generale del “Moscati”, in attesa che si faccia piena luce.

Richiesto anche l’intervento dei carabinieri del comando provinciale di Avellino.

