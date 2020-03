WUHAN – Coronavirus, in Cina diminuiscono i contagi: Wuhan uscirà dall’isolamento.

La notizia giunge proprio dalla Cina. Le autorità sanitarie cinesi hanno deciso di mettere fine all’isolamento dell’intera provincia di Hubei e della città di Wuhan, focolaio del virus.

Dopo due mesi dall’imposizione del rigido cordone sanitario, partito il 26 gennaio, il centro per la prevenzione e il controllo dell’epidemia nello Hubei ha preso tale decisione in seguito alla quasi sconfitta del Covid.19. Infatti, in questi giorni la Cina ha visto progressivamente scendere il numero di persone contagiate.

Stando a fonti locali, pare che già dalla mezzanotte di oggi, le 17 in Italia, saranno revocate le restrizioni alla mobilità nella provincia dello Hubei. Wuhan, invece, dovrà aspettare l’8 aprile.

Ovviamente, chi vorrà lasciare la città al termine dell’isolamento, dovrà mostrare il codice verde sanitario. Quest’ultimo è necessario per certificare il buono stato di salute della persona che ne è munita.

Per quanto riguarda il resto del paese cinese, si registrano anche se in minor numero rispetto agli inizi, ancora alcuni casi confermati. Secondo l’ultimo conteggio, si tratterebbe di studenti rientrati in Cina da altri Paesi. A Wuhan di questi 74 casi ne sarebbe stato registrato solo uno dopo 5 giorni con zero infetti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

