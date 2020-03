Coronavirus in Italia, 3500 nuovi casi: 683 decessi, 1036 guariti

ITALIA – Aggiornamenti in merito all’emergenza Covid-19 in Italia. Secondo i dati riportati nel pomeriggio di oggi dalla Protezione Civile, risultano 1036 guariti per un totale di 9362. 3491 i nuovi contagiati: pertanto sono 57521 le persone attualmente positive, di cui 3520 in isolamento con sintomi lievi o asintomatici e 3489 in terapia intensiva. Si registrano 683 nuovi decessi per un totale di 7503.

Il numero complessivo di contagiati (compresi decessi e guariti) è di 74386.

Assente Borrelli: aveva accusato sintomi febbrili.

