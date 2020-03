Coronavirus in Italia, 3780 nuovi casi: oltre 400 guariti, 601 decessi

ITALIA – Nuovo bollettino della Protezione Civile in merito alla situazione di contagi da Coronavirus in Italia: secondo gli ultimi dati diffusi, nella giornata di oggi risultano 408 guariti per un totale di 7423, 3780 nuovi positivi per un totale attuale di 50418 (26522 in isolamento domiciliare e 3204 terapia intensiva), 601 decessi (complessivamente 6077 con Coronavirus).

I contagi registrati dall’inizio dell’epidemia sono 63928 (compresi guariti e decessi).

Calano i contagi in Lombardia, segnale positivo per la regione dopo settimane difficili.

