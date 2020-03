Coronavirus in Italia: sì alla camminata genitore-figlio, no al jogging

ROMA – È “da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per chiarire in merito ai divieti di assembramento e spostamenti per arginare l’emergenza Coronavirus. E “l’attività motoria generalmente consentita”, precisa il testo, “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece camminare “in prossimità della propria abitazione”.

Il ministero dell’Interno precisa che resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.

In merito all’attività sportiva e al jogging, la circolare ricorda che “l’attuale disposizione di cui all’articolo 1 del dpcm del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione”.

