Coronavirus, in Lombardia è emergenza morti: camere mortuarie allestite in chiesa

LOMBARDIA – E’ emergenza morti in Lombardia dove le camere mortuarie non hanno più posto per ospitare i defunti e così sono state allestite altre camere all’interno delle chiese. Proprio a Bergamo nei giorni scorsi la chiesa del cimitero è stata trasformata in una camera mortuaria perché i posti in obitorio non bastano più.

A Cremona stesso destino è toccato alla chiesa dell’ospedale Maggiore. E a Brescia il vescovo ha dato la disponibilità a individuare qualche chiesa in cui ricoverare le salme in attesa della sepoltura, mentre a Milano il Comune, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha messo a disposizione cento posti nell’obitorio e ha cambiato il regolamento dando alle famiglie non più trenta ma cinque giorni per decidere dove seppellire i defunti.

